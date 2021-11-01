Поклонская заявила о готовности работать вдали от родины

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила о том, что готова быть дипломатом Кабо-Верде. Она отметила, что дипломатическая работа часто предполагает жизнь вдали от родины.

«Страну я, конечно, не выбирала. Для меня большая честь представлять Россию в Кабо-Верде. У этой страны большое будущее, и я буду стараться сделать все, чтобы добрые отношения с Россией укреплялись во благо людей и процветания двух стран. Работа дипломатов часто предполагает работу вдали от родины. Я к этому была готова», — сказала Поклонская РИА «Новости».

Она подчеркнула, что будет хорошо исполнять свои обязанности. В частности, Поклонская намерена укреплять дружественные отношения между РФ и Кабо-Верде. По ее словам, возвращаться в Россию она будет по необходимости или в отпуск.

Новый посол в Кабо-Верде заметила, что не навсегда покидает свою страну, поэтому к длительной командировке относится спокойно. Она пообещала через соцсети рассказывать про острова Кабо-Верде, чтобы россияне захотели приехать и посмотреть их. Поклонская отметила, что Кабо-Верде — развивающаяся страна, там есть все условия для жизни.

Российский президент Владимир Путин в середине октября назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Страна находится на островах в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки. Поклонская должна прилететь в Кабо-Верде до середины ноября, сейчас она готовится к переезду.