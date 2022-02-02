Поклонская вызвалась объяснить украинским депутатам, почему они потеряли Крым

Экс-прокурор Республики Крым Наталья Поклонская вызвалась помочь украинским депутатам понять, почему полуостров отделился от Украины и воссоединился с Россией. Об этом она сказала РИА «Новости».

«Готова оказать помощь комиссии и аргументировать свои выводы на любом заседании и разбирательстве на двух языках — как на русском, так и на украинском», — заявила она.

Во вторник 1 февраля Верховная рада Украины на заседании сформировала временную комиссию, которая призвана расследовать историю, события которой поспособствовали отделению Крыма.

Поклонская отметила, что такое создание показывает позитивную динамику, демонстрируя, что украинцы начали понимать очевидные вещи.

«Кровавые события на майдане 2013–2014 годов привели к госперевороту, с которым не согласны были крымчане. Под угрозой расправы полуостров, обороняясь, и провел референдум», — объяснила бывший прокурор.

Крым присоединился к России после того, как 96,77% избирателей на полуострове и 95,6% в Севастополе проголосовали за вхождение в состав РФ.