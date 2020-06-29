Поклонская высказалась по ситуации с Собчак в уральском монастыре

Конфликт телеведущей Ксении Собчак со служителями Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области вызывает сожаление, заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

«Инцидент в монастыре на Урале вызывает сожаление. Надеюсь, съемочная группа и Ксения Собчак быстро выздоровеют, а история с настоятелем и строителем монастыря Сергием закончится хорошо», — сказала Поклонская в беседе с РИА «Новости».

Она также добавила, что уверена в переживаниях настоятеля о произошедшем. По мнению Поклонской, он не хотел такого конфликта. Тем более, его самого там не было, Она отметила, что это ей известно из СМИ.

Она рассказала, что когда бывала ранее в монастыре, никогда не видела, чтобы кто-то занимался рукоприкладством.

Поклонская также выразила сожаление по поводу того, что тема религии в современной политике стоит так остро.

«Лично для меня любые провокации и перегибы на этот счет являются нечестными методами достижения целей. А перегибы есть, причем с обеих сторон. Либо манипулировать, либо провоцировать», — подчеркнула она. При этом Поклонская добавила, что именно поэтому обычным людям нужно беречь простую, искреннюю и чистую веру, не поддаваясь ни манипуляциям, ни провокациям.

Скандалом и заявлением в полицию закончилась съемка документального фильма Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре, которым сейчас управляет схиигумен Сергий. Группу вывели с территории обители сторонники опального священника. По словам самой Собчак, они избили оператора и украли камеру. В монастыре опровергли обвинения и объяснили шумиху попыткой привлечь внимание к фильму.