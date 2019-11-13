Поклонская высказалась против отмены моратория на смертную казнь

«Я, как прокурор, даже не представляю себя, чтобы я встала в суде и попросила человеку смертную казнь. Здесь нельзя подводить к понятию справедливости убийство другого человека, даже убийство убийцы. По крайней мере, государство не может заниматься убийствами. Я считаю так. Я, как прокурор, просто не смогла бы просить смертную казнь, потому что, а как же христианские ценности? Мы же говорим о великих понятиях традиционных наших ценностей: „не убей, не укради“ и тому подобное. Это не совсем вписывается», — отметила Поклонская.

Депутат обратила внимание на то, что российская судебная система еще не готова к возвращению смертной казни. Наталья Поклонская также напомнила, что Россия — светское государство.

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«Мы же не дикари, возвращаться туда куда-то, чтобы убивать. У нас непонятно, каждый второй-третий правильно осужден или неправильно. Представьте, сколько будет тогда грехов? Целый шлейф будет тянуться и за прокурорами, и за судьями. У нас несовершенная система судебной власти. У нас очень много ошибок допускает суд, прокуроры, правоохранители, следствие», — подчеркнула она.

По мнению Поклонской, разговоры о смертной казни возвращают «в страшные времена».

Согласно последнему опросу «Левада-центра», количество россиян, которые поддерживают идею возвращения смертной казни, растет. В настоящее время согласных почти половина — 49%. Однако казнь не поможет избежать самых страшных и бесчеловечных преступлений.