Поклонская выложила фото в дипломатическом мундире

Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская, которую недавно назначили послом России в Кабо-Верде, сфотографировалась в дипломатическом мундире. Она выложила снимок у себя на странице в Instagram.

Поклонская уже поставила новую фотографию на аватарку. Пользователи в комментариях отметили, что форма ей к лицу. Поклонской пожелали успехов на новой должности.

В Киеве ранее пригрозили, что займутся вопросом экстрадиции Поклонской из Кабо-Верде. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ напомнила украинским властям, что у Поклонской есть дипломатический иммунитет, а ее назначение послом не имеет никакого отношения к Украине. Об этом писал RT.

Поклонская ранее сообщила, что сейчас готовится к переезду и собирает вещи. Она планирует приехать в Кабо-Верде в течение ближайшего месяца, писала «Газета.ru».

Указ президента РФ Владимира Путина о назначении Поклонской чрезвычайным и полномочным послом страны в Кабо-Верде был опубликован 13 октября. Другим указом глава государства освободил от обязанностей посла Владимира Соколенко, писала газета «Известия».