«Как они поступают с Крымом? Сначала обещали нас убить при помощи боевиков-националистов, а потом сами же разорвали все контакты с полуостровом», — цитирует законодателя РИА ФАН.

Она напомнила, что украинские власти не только перекрыли Северо-Крымский канал, но и устроили энергетическую блокаду, прекратили поставки еды, перекрыли дороги и железнодорожное сообщение.

По ее словам, нынешнее киевское руководство продолжает глупо плясать на граблях своих предшественников, несмотря на то, что общей экологии и народу Украины причиняется огромный ущерб. В заключение законодатель задалась вопросом, хватит ли у кого-то в Киеве мужества для начала переговоров с Россией.

«Или так и будут делать вид, что они не в курсе?» — подытожила Поклонская.