Поклонская сравнила Госдуму с «Голубым огоньком». Получилось неоднозначно

Депутат Госдумы Наталья Поклонская сравнила Госдуму с телевизионным «Голубым огоньком». А на что еще похож парламент, если его собрались заполнить артисты? По мнению Поклонской, политику негоже превращать в шоу.

«Шнуров, Валерия… Кто следующий? Ждем партию Насти Ивлеевой? Увидим противостояние парламентских блоков Элджея и Федука? Полюбуемся на оппозиционную коалицию Алены Водонаевой? Увидим предвыборный клип Ольги Бузовой? Какие законопроекты нам предложат Киркоров и Басков?» — написала Поклонская в соцсетях.

По мнению парламентария, если так пойдет и дальше, то в стенах парламента можно будет снимать новогоднее шоу, например, «Голубой огонек». Заодно можно будет дать микрофон Джигурде и оформить парламентскую фракцию с участием Face, Pharaoh и Оксимирона.

«Конечно, решать и выбирать людям», — признала Поклонская.

Но если избрать в Госдуму звезд, смешно будет только один раз, а потом с артистами придется работать — и стране жить с такими парламентариями. Звезды, по убеждению Поклонской, хороши и любимы, когда занимаются своим делом — без политики. Тогда они прекрасны.