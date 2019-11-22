Поклонская сообщила о возобновлении паромов между Крымом и Турцией. Но поспешила

В Крыму опровергли возобновление паромного сообщения между полуостровом и Турцией. Ранее о восстановлении грузоперевозок сообщала депутат Госдумы Наталья Поклонская.

«По уточненной последней информации, на данный момент паромное сообщение не возобновлено. Процесс находится в стадии переговоров и согласований», — сказала директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова РИА «Новости».

Она добавила, что крымский бизнес приветствовал бы возобновление паромного сообщения, но желания предпринимателей недостаточно.

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Ранее в пятницу Наталья Поклонская написала в своем Telegram-канале о возобновлении паромного сообщения. По ее словам, это еще один шаг в сторону дружбы и признания Крыма, а также хороший пример другим странам, которые «живут по указкам Запада».

Турция прервала паромное сообщение с Крымом в марте 2017 года. Через полгода власти заявили, что не будут принимать любые корабли, прибывающие из портов Крыма.