Поклонская самоизолировалась с дочерью в Москве. Не обошлось без теорий заговора

Депутат Наталья Поклонская вместе с дочерью самоизолировалась. Они не успели уехать в Крым до появления первых случаев в Москве и теперь отсиживаются в квартире в столице.

Поклонская в разговоре с РИА «Новости» объяснила, что осталась в Москве, чтобы случайно не привезти коронавирус родителям в Крым. Кроме того, она боялась заразиться в аэропортах.

«Никто точно не знает, с чем именно мы столкнулись. Поэтому и есть опасность. Китай быстро и качественно победил эту заразу из-за своей дисциплины. Очень сейчас надо потерпеть и посидеть дома. Все должны осознать, что это очень важно для будущего нашего народа и страны», — сказала Поклонская.

Депутат рассказала, что вместе с дочерью сейчас живет в маленькой квартире в Москве. Поклонская призвала потерпеть неудобства и отнестись к эпидемии серьезно.

Но нашлись те, кто в самоизоляции Поклонской заметил какую-то тайну. Как отмечает «Царьград», пользователи недоумевают, зачем депутату понадобилась самоизоляция, ведь ей не 65, Госдуму на карантин не закрывали, а она не ездила за границу. Из-за этого они пришли к выводу, что у Поклонской есть хроническое заболевание, которое она скрывает.

В России тем временем 495 заразившихся коронавирусом. 290 случаев выявили в Москве, в Крыму — семь пациентов с COVID-19.