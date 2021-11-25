Поклонская рассказала о заминке с трудоустройством послом в Кабо-Верде

Наталья Поклонская, которую назначили на должность посла России в Кабо-Верде, до сих пор не улетела на острова. Она объяснила заминку тем, что ее пока трудоустраивают.

«Я действительно нахожусь в России. Связано это с тем, что МИД России еще проводит необходимые процедуры касательно моего трудоустройства», — прокомментировала РИА «Новости» ситуацию Поклонская.

Она прокомментировала сообщения Telegram-каналов о том, что она якобы получает зарплату дипломата, но фактически ничего не делает. Поклонская успокоила злопыхателей и заявила, что никаких денег после окончания срока полномочий депутата Госдумы не получает.

Ранее Поклонская поделилась, что готова работать вдали от родины и будет делать все возможное для укрепления добрых отношений Кабо-Верде с Россией. Президент Владимир Путин назначил бывшего депутата нижней палаты парламента Наталью Поклонскую на пост посла РФ в Кабо-Верде 13 октября. Она с радостью и благодарностью приняла это назначение, так как ее всегда привлекала работа дипломата.