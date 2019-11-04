Поклонская рассказала о «почетных русских» в России будущего

По мнению Натальи Поклонской, «в прекрасной России будущего стать русским будет модно и почетно». Так зампредседателя комитета Госдумы по международным делам поздравила россиян с Днем народного единства.

«Для России пришло время собирать камни — мы должны построить такую Россию, в которой хотелось бы жить всем русским, волею судьбы оказавшимся в разных уголках планеты. В прекрасной России будущего стать русским будет модно и почетно!» — написала Поклонская.

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Зампредседателя отметила, что русские — «самый большой разделенный народ» на планете, который стал таким благодаря «непростой истории».

В честь Дня народного единства в Москве проходит фестиваль. Он проводится на 30 площадках по всему городу. Горожане смогут увидеть выступления фольклорных коллективов, попробовать блюда традиционной кухни и купить товары из разных регионов.

Праздник, который пришелся на понедельник, подарил россиянам дополнительный выходной день. Эта праздничная дата установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.