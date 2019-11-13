Поклонская не согласилась с РПЦ и раскритиковала однозначный запрет абортов

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что женщина сама вправе принимать решение об аборте. Для этого ей не нужно спрашивать разрешения у священнослужителя.

«Я не поддерживаю такой подход, потому что женщина вправе самостоятельно принимать решения. Это ее здоровье, это ее тело и это ее дело. Невозможно ее заставить, сказать: „Все равно будешь идти и рожать“», — сказала Поклонская в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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Собеседница подчеркнула, что женщина — разумное существо. На нее нельзя оказывать давление и винить в том, что она поступила не так, как считают окружающие. По ее мнению, женщина, которая прислушалась к совету «все равно родишь, а там посмотрим», будет потом никому не нужна.

Ранее протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что у делающих аборты женщин «нет совести». В начале года патриарх Кирилл сравнил женщин, которые делают аборт по медицинским показаниям, с фашистами, которые в свое время уничтожали инвалидов. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в 2018 году поддержал идею о том, что каждая женщина, которая решилась на аборт, должна проконсультироваться со священником.