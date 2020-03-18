Поклонская прокомментировала смерть Эдуарда Лимонова

«Не стало писателя Эдуарда Лимонова. Что про него можно сказать? 20 лет назад его люди подняли над Севастополем российский флаг. Он ушел за несколько часов до годовщины возвращения Крыма в состав России. В этом весь Эдуард Лимонов. Царствие Небесное», — написала она в своем телеграм-канале.

Писатель и публицист Эдуард Лимонов скончался 17 марта 2020 года. Ему было 77 лет.