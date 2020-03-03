Поклонская прокомментировала решение отправить группу Little Big на Евровидение-2020

Депутат считает коллектив очень «чумовым». В успехе ребят она нисколько не сомневается. Она уверена, что они всему миру покажут, что значит «From Russia with Love».

Своим мнением Поклонская поделилась в своем Telegram-канале. По ее словам, то, что Little Big едет представлять Россию на такое серьезное мероприятие, это уже победа.

«Раньше у нас было два мира: телевизор — один мир, а интернет — другой… Одни боялись других — прямо как две деревни, переругавшиеся вдрызг. А теперь на Евровидение поедут как раз парни из мира «этих ваших интернетов», — написала она в личном блоге.

Поклонская рада, что на Евровидение в этом году поедет такой неординарный коллектив. Так как они совершили «великий русский разлом».

В состав группы входят несколько человек: Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров. По словам вокалиста Ильи Прусикина, Little big не верили, что смогут представлять Россию на Евровидении.