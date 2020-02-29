«А кто сказал, что нельзя? Артист может быть не только депутатом, но и президентом — как Зеленский на Украине. Только артист артисту рознь. Вот вы, Сергей, прилетели в Челябинск, встретились с людьми как „взрослый политик“. Но что вы вытворяли? Матерились со сцены», — пристыдила Шнура Поклонская.

После этого она включила воображение. В итоге Поклонской не понравилось, что ей подсказала ее собственная фантазия и грезы.

«Я уже представляю, как вы в своем моднючем костюмчике выходите к думской трибуне. И… только успевай запикивать матюки!» — ужаснулась бывший прокурор.

Но Поклонская не была бы прокурором, если бы не предложила решение задачи. Нужно будет в Госдуме ввести новую штатную единицу — «запикиватель Шнура». Вот сидит он, следит за выступлением депутата Шнурова, а как только артист собирается произнести то самое слово, тут же жмет на кнопку — и звучит безобидное «пииии».

«Мне нравятся некоторые песни Шнура», — между тем признала Поклонская. Она отметила, что артист крут как лидер «Ленинграда». Но если группировка соберется взять парламент штурмом, ей, как прокурору, придется на это реагировать.