Поклонская предложила Илону Маску переехать в Крым

Поклонская предложила Маску переехать в Крым. По ее мнению, для изобретателя этот вариант будет лучше, поскольку на полуострове «большое количество космических объектов».

«А практически полное отсутствие пресной воды напоминает планету Марс, куда, я слышала, Илон планирует отправить экспедицию», — заметила законодатель.

Она добавила, что Маск сможет показать на полуострове свои умения решать земные проблемы, возникшие у крымчан из-за действий украинских властей.