Поклонская пошутила о своем участии в выборах президента Украины

Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская в шутку допустила, что продолжит свою политическую карьеру и примет участие в выборах президента Украины. В своем Telegram-канале Поклонская отметила, что опубликованное накануне ее интервью посеяло панику, что она возвращается прокурором в Крым.

«Интрига. Думаю, буду продолжать политическую карьеру, и раз уж украинская власть настаивает на моем гражданстве может, принять участие в выборах президента Украины?.. Друзья, я шучу. Скоро узнаем, что дальше», — написала Поклонская.

В интервью РИА «Новости» накануне она заявила, что ей пока не поступали предложения снова баллотироваться в Госдуму. Но Поклонская отметила, что готова идти дальше. Она призналась в допущенных политических ошибках и пообещала сделать из них выводы.