Поклонская посетовала на устаревшие новогодние шоу по ТВ

Депутат Госдумы, замглавы комитета по международным делам Наталья Поклонская раскритиковала новогодние шоу на российском телевидении. Депутат недоумевает, «почему в программе телепередач нет никаких изменений для людей, которым уже надоело сутками пересматривать «Голубые огоньки» и другие устаревшие шоу».

«На экранах одни и те же звездные лица, песни в стиле «муси-пуси» и петросяновские каламбурчики», — написала Поклонская в своем Telegram-канале.

Также она рассказала, что почти не употребляет спиртное, и к 3 января у нее осталась недопитой бутылка шампанского, открытая 30 декабря.

Не понимаю, как у некоторых хватает здоровья все праздники пить алкоголь?.. Наталья Поклонская депутат Госдумы

Наталье Поклонской 39 лет. С 2002 года она работала в органах прокуратуры Украины. Получила известность после присоединения Крыма к России в 2014 году, став крымским прокурором. В сентябре 2016 года была избрана депутатом Госдумы по списку «Единой России».