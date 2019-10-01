Поклонская посчитала неэтичным и недопустимым использование детей в политических целях

«Зеленая» Жанна д’Арк и знамя глобального безумия. Кто она — Грета Тунберг Подробнее

«Все слушали ребенка, которого банально продолжают использовать для зрелища и привлечения внимания, и делали вид, что до этого об экологической проблеме ничего не было известно в мире», — заметила законодатель.

По ее мнению, удел взрослых в том, чтобы защищать детей и беречь их психическое здоровье от негативной информации. Депутат выразила уверенность, что недопустимо и неэтично использовать ребенка в политических целях, тем более на международных площадках.