Поклонская попросила ООН разобраться с «водной блокадой» Крыма

Депутат Наталья Поклонская обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с призывом осудить украинские власти, перекрывших поставку пресной воды в Крым. Полуостров получал пресную воду по Северо-Крымскому каналу.

«Настоятельно призываем вас <…> решительно осудить преступные действия украинской стороны, грубо попирающие международное право и прямо нарушающие обязательства этой страны в области прав человека, и принять исчерпывающие меры по обеспечению всеми возможными способами восстановления функционирования Северо-Крымского канала», — говорится в письме Поклонской, которое цитирует РИА «Новости».

Поклонская обратила внимание Бачелет на то, что в XXI веке в Европе происходит вопиющее и массовое нарушение фундаментальных прав жителей Крыма. Украина лишила миллионы людей права на питьевую воду, создавая угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии.

По мнению Поклонской, Украина целенаправленно предпринимает действия, которые создают угрозу гуманитарной катастрофы. Она заявила, что украинские власти проводят человеконенавистническую политику ради мести крымчанам, которые воспротивились государственному перевороту в 2014 году.

Украина перекрыла Северо-Крымский канал в апреле 2014 года. Так называемая «водная блокада» продолжается и сейчас. До этого канал обеспечивал до 85% потребностей полуострова в пресной воде. Сейчас в Крыму бурят новые артезианские скважины, а также доставляют воду с материка.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума.