Поклонская поиронизировала в ответ на угрозу украинцев никогда не оставлять ее в покое

Назначенная послом России в Кабо-Верде Наталья Поклонская с иронией отреагировала на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы никогда не оставлять ее в покое. Она заявила, что тоже никогда не забудет украинские власти.

«Я тоже никогда их не забуду. А также помню про тех, кто устроил госпереворот на Украине и их прислужников, которые превратили некогда цветущую и развивающуюся страну в руину», — сказала Поклонская РИА «Новости».

Ранее Кулеба сказал, что власти Украины никогда не забудут Поклонскую и тем более не оставят ее в покое. Он отметил, что вопросами экстрадиции Поклонской занимаются МВД, Генпрокуратура, Минюст.

Бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов ранее заявил, что Украина может начинать подготавливать документы на экстрадицию Поклонской после получения ею должности российского посла в Кабо-Верде. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сказал, что его ведомство обратится к властям африканской республики из-за преступной деятельности Поклонской. Николенко напомнил о ее госизмене из-за работы в Крыму.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила, что у Натальи Поклонской есть абсолютный иммунитет против действий украинских властей. Захарова подчеркнула, что назначение Поклонской на пост посла России в Кабо-Верде не имеет отношения к Украине.

Источник агентства в МИД Кабо-Верде сообщил, что Украина действительно связывалась с властями данной страны по поводу Поклонской, но шансов добиться экстрадиции российского дипломата нет.