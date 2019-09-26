Поклонская: подходящим местом для штаб-квартиры ООН могла бы стать Ялта

Лавров пообещал «сюрприз» США после невыдачи виз Подробнее

Поклонская предложила перенести штаб-квартиру в Крым, чтобы снять все спекуляции и устаревшие «заокеанские байки» про «аннексию» полуострова, которые успели изрядно надоесть. В качестве возможной локации парламентарий привела вариант с Ялтой.

«Красивое и располагающее к миру и конструктивному диалогу место на полуострове найдется», — заверила законодатель.