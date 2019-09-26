Поклонская: подходящим местом для штаб-квартиры ООН могла бы стать Ялта
Зампред думского Комитета по международным делам Наталья Поклонская обсудила с радиостанцией «Говорит Москва» слова главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что сейчас придется ставить вопрос о местоположении штаб-квартиры ООН.
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Поклонская предложила перенести штаб-квартиру в Крым, чтобы снять все спекуляции и устаревшие «заокеанские байки» про «аннексию» полуострова, которые успели изрядно надоесть. В качестве возможной локации парламентарий привела вариант с Ялтой.
«Красивое и располагающее к миру и конструктивному диалогу место на полуострове найдется», — заверила законодатель.