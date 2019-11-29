Поклонская оценила поведение украинских дипломатов в ООН

Сенатор назвал уличным методом срыв украинцами выступления России в ООН Подробнее

Поклонская напомнила, что украинская делегация во время выступления ее коллеги из Крыма Руслана Бальбека стучала ногами, топала и хлопала. Таким образом, по словам законодателя, они убеждали присутствующих «в работоспособности всех двигательных функций своего организма». В связи с этим депутат призналась, что с ужасом смотрит на призывы некоторых украинских патриотов вернуть Незалежной ядерное оружие.