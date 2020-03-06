Поклонская отреагировала на слова украинского премьера о поставках воды в Крым

«Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал первое заявление как раз по водной блокаде, устроенной порошенковскими злодеями», — обратила внимание парламентарий.

Она отметила деловые качества нового главы украинского правительства и назвала его «въедливым технократом». По мнению Поклонской, с приходом Шмыгаля возможны подвижки с водной блокадой Крыма. По словам депутата, этот вопрос будет решаться через «долгие и секретные переговоры».

«Ведь водная блокада — преступление сродни временам Средневековья или Гитлера. И расследовать его должна или инквизиция, или следователи в Нюрнберге», — заметила законодатель.

Ее обрадовало, что впервые после госпереворота в 2014 году украинские власти назвали крымчан людьми. Вопрос в том, надолго ли это.

«Между нами тает лед», — процитировала Поклонская украинскую группу «Грибы», резюмируя сказанное.