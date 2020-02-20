Поклонская: организаторам Майдана нужны были сакральные жертвы

«Майдан и „Небесная сотня“ — это обман. Организаторам этого обмана нужны были сакральные жертвы — им нужна была кровь, чтобы поставить страну на дыбы. И у них это вышло», — напомнила депутат в своем Telegram-канале.

По ее словам, истинными убийцами можно считать бывшего депутата Верховной рады Сергея Пашинского и министра внутренних дел Арсена Авакова, которые обеспечивали оружием тех, кто открыл стрельбу во время госпереворота в 2014 году.