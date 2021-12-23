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    23 декабря 2021, 09:27

    Поклонская опубликовала видео проникновения украинца в ее дом в Крыму

    Посол в Кабо-Верде Поклонская опубликовала видео проникновения украинца в ее дом

    Максим Зинкин

    Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская показала видео, на котором неизвестный человек пробирается на придомовой участок ее жилья в Симферополе. Она подтвердила, что незваный гость являлся гражданином Украины.

    Поклонская пошутила, что действия мужчины не являются сдачей нормативов ГТО. Она рассказала, что в момент проникновения незнакомца на участок находилась в доме вместе с дочерью, успев закрыть все двери. Посол призналась, что она пережила не самые приятные минуты, когда «кто-то тарабанит во все двери и беспардонно ломится».

    Дипломат отметила, что сотрудники правоохранительных органов не обнаружили состава преступления в действиях украинца, не возбудив уголовное дело. Она рассказала, что посетитель был отправлен на родину.

    «Наверное, за медалью, чтобы в следующий раз задержать уже награжденного», — резюмировала Поклонская.

    Напомним, в октябре 2021 года указом президента РФ Владимира Путина бывший прокурор Крыма Поклонская была назначена чрезвычайным послом в Кабо-Верде.

    Дипломат заявила, что будет применять «мягкую силу» при работе на новом поприще.