Поклонская опубликовала видео проникновения украинца в ее дом в Крыму

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская показала видео, на котором неизвестный человек пробирается на придомовой участок ее жилья в Симферополе. Она подтвердила, что незваный гость являлся гражданином Украины.

Поклонская пошутила, что действия мужчины не являются сдачей нормативов ГТО. Она рассказала, что в момент проникновения незнакомца на участок находилась в доме вместе с дочерью, успев закрыть все двери. Посол призналась, что она пережила не самые приятные минуты, когда «кто-то тарабанит во все двери и беспардонно ломится».

Дипломат отметила, что сотрудники правоохранительных органов не обнаружили состава преступления в действиях украинца, не возбудив уголовное дело. Она рассказала, что посетитель был отправлен на родину.

«Наверное, за медалью, чтобы в следующий раз задержать уже награжденного», — резюмировала Поклонская.

Напомним, в октябре 2021 года указом президента РФ Владимира Путина бывший прокурор Крыма Поклонская была назначена чрезвычайным послом в Кабо-Верде.

Дипломат заявила, что будет применять «мягкую силу» при работе на новом поприще.