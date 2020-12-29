Поклонская опубликовала архивное фото с Тарзаном и Королевой

На снимке компания стоит на фоне большого аквариума с рыбами. Пользователи Сети написали большое число комплиментов депутату. Некоторые подписчики удивились, увидев Поклонскую в топе с открытыми плечами: «Платье — огонь», «Да, время только красит!», «Очень красивая».

Ранее Поклонская заявила, что считает задержание экс-схиигумена Сергия обоснованными. Она отметила, что ей жалко людей, которым «морочат голову». По мнению девушки, человек должен жить, а не умирать за что-то. Депутат заметила, что текущий год был крайне сложным. Как считает политик, проповеди бывшего схиигумена «вводят в депресняк».

Член фракции «Единая Россия» не один раз приезжала к Сергию в монастырь. Журналисты сообщали, что он является ее духовником. В интервью с Ксенией Собчак юрист опровергла эту информацию.