Поклонская описала настоящего мужчину

.Настоящий мужчина должен быть благородным, не мелочным, а женщина рядом с ним должна чувствовать себя любимой. Так считает депутат Госдумы Наталья Поклонская

«В моем понимании, настоящий мужчина обладает благородством, и, главное, рядом с ним женщина должна чувствовать себя женщиной, самой желанной, нежной, любимой и красивой, а не наоборот. Настоящий мужчина должен быть без намека на гордыню и мелочность», — поделилась своими размышлениями о настоящих мужчинах с РИА «Новости» депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

Она добавила, что по отношению к женщине о мужчине можно многое сказать. В своем Telegram-канале Поклонская поздравила российских мужчин с Днем защитника Отечества. ​​"Дорогие мужчины! Будьте всегда сильными и мужественными! А с нами, женщинами — благородными! Вы у нас лучшие! Берегите свои лучшие качества и нас», — написала депутат.

Ранее Поклонская порассуждала о семейных ценностях. Она призвала всех строить отношения по божьим законам и вспомнила советские времена, когда семью безлико называли «ячейкой общества».