Общество 18 марта 2024, 12:56 Поклонская обратилась к крымчанам после полуторагодового молчания Поклонская вышла в эфир в свой день рождения и обратилась к жителям Крыма РИА «Новости»

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Бывшая замруководителя Россотрудничества, советница Генпрокурора России Наталья Поклонская впервые за полтора года появилась в эфире и обратилась к жителям Крыма. Видеозапись ее выступления опубликовали в группе телеканала «Нара ТВ» в соцсети «ВКонтакте».

Выступление Поклонской совпало с тремя событиями: ее днем рождения, выборами президента и 10-летием вхождения Крыма в состав России.

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«Этот период изменил жизнь многих людей, геополитическую расстановку сил, баланс в мире. Запустился новый этап правил формирования взаимодействия между странами. Новый этап, который ознаменовал, что люди имеют право выражать свою позицию», — сказала она в обращении по случаю Крымской весны.

Крымчане защитили себя, высказав волю на референдуме. Поклонская выразила уверенность, что это был осознанный выбор людей, которые не могли принять того, что не соответствовало их внутренним убеждениям.

Президент Владимир Путин объявил о возвращении Крыма в состав России ровно 10 лет назад — 18 марта 2014 года. За воссоединение со страной проголосовали 96,77% избирателей. Политолог Иван Мезюхо ранее заявил, что Русская весна изменила ситуацию не только на полуострове, но и по всей стране. В Крыму и Севастополе произошли масштабные преобразования.