Поклонская объяснила свои слова о псевдоверующих в бывшем приходе Сергия

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская объяснила свои слова о псевдоверующих Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, в котором служил бывший схиигумен Сергий. Депутат считает, что не все прихожане такие.

«Псевдоверующие, о которых я ранее сказала в СМИ, что встречала в монастыре, это люди, использующие веру в качестве инструмента для манипуляций либо корысти. Каждый верит по-своему и имеет на это полное право», — сказала она РИА «Новости».

Поклонская извинилась перед прихожанами, которые поистине верующие. Когда она говорила о псевдоверующих, она не имела в виду всех, кто посещает монастырь.

«Люди должны понимать и знать, что могут стать инструментом для тех, кто здорово манипулирует нашей верой. Те, кто не демонстрирует свое превосходство над другими, не проявляет агрессии и не причиняет зло, прикрываясь верой или патриотизмом, сохраняет благородство и чистоту, и являются настоящими верующими. И их, надеюсь, большинство», — отметила Поклонская.

Наталья Поклонская отметила, что видела среди прихожан монастыря лжепатриотов, которые которые готовы убивать за установление русского мира, и лжемонахов, которые были погружены в мистические вещи для манипуляций над людьми.