Поклонская объяснила, кто способен восстановить отношения между Украиной и РФ

Депутат Госдумы Наталья Поклонская выразила уверенность, что нормализация российско-украинских отношений лежит не в военной, а в дипломатической плоскости. Об этом сообщило РИА ФАН.

Поклонская заметила, что между Киевом и Москвой продолжает увеличиваться пропасть, и чем-то заполнить ее уже сложно. По ее словам, россияне начинают волноваться и переживать, поскольку страшно, когда военная составляющая усиливается.

«С другой — спокойно: вроде мы под защитой, наши солдаты нас берегут. Но на самом деле лучше бы дипломаты наращивали свое умение разрешать конфликтные ситуации», — добавила парламентарий.