  • Поклонская назвала качества идеального правителя России будущего

    01 октября 2019, 19:00

    Дарья Бунякова

    Будущий правитель России должен любить свою страну и быть готовым даже умереть за нее. Такое мнение в эфире телеканала «Царьград» выразила депутат Государственной думы Наталья Поклонская.
    Поклонская назвала качества идеального правителя России будущего

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    Во время программы она обсуждала с ведущим вопрос о качествах идеального будущего руководителя государства. Депутату предложили описать правителя России 2050 года.

    «Он должен так любить Россию и каждого человека, проживающего на территории России. Если громко так сказать, то будет готов умереть за страну», — ответила Поклонская.

    Она добавила, что именно такой человек сможет повести страну в ту сторону, «куда ее нужно вести».

    Перед этим в эфире затрагивали тему императоров. По словам Поклонской, только граждане государства должны решать, нужно ли вернуть в Россию императоров.

    «Решение должны принять через референдум. Путем проведения референдума люди — граждане России — определяют форму правления, государственное устройство и все основные моменты, положения Конституции», — отметила депутат.

    Поклонская напомнила, что последним российским императором был Николай II, который таковым и останется.

    «А кто будет дальше? Владимир Владимирович Путин на сегодняшний день — лидер, глава. Мы на него все равняемся», — добавила она.