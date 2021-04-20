Поклонская назвала хамом украинского депутата

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская жестко высказалась об украинском политике. Она назвала Алексея Гончаренко хамом за то, что тот демонстративно достал «расстрелянный" украинский флаг во время выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщило РИА «Новости».

Гончаренко достал украинский флаг во время обсуждения доклада «Видение ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы». После этого председатель ПАСЕ Хендрик Дамс указал Гончаренко на неоднократное нарушение правил выступления.

«После череды его оскорбительных и пафосных выходок на цивилизованной площадке Совета Европы лучшим вариантом было бы отозвать хама, который даже не научился нормально себя вести в обществе дипломатов», — высказалась Поклонская о Гончаренко на своей странице в Facebook.

Поклонская отметила, что пример украинского депутата послужит уроком для всех нарушителей порядка во время заседаний. Она также добавила, что поддерживает требования главы ПАСЕ украинскому депутату «сесть на место или покинуть зал заседаний».