Поклонская назвала более суровую альтернативу смертной казни

Пожизненное лишение свободы для подсудимых назвали более суровым наказанием, чем смертная казнь. Отменять мораторий на нее преждевременно.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская поделилась своим взглядом на высшие меры наказания в интервью сайту kp.ru.

«Я более 13 лет была прокурором. И часто в судах просила высшую меру наказания как в Украине, так и в России — это пожизненное лишение свободы. <…> Вы знаете, для подсудимых вот это наказание, честно, хуже смерти», — подчеркнула она.

Поклонская заметила, что посещала разные тюрьмы и видела условия отбывания наказаний и контингент. Для многих заключенных смерть, предположила парламентарий, стала бы лучшим выходом.

«Поэтому — это суровое наказание», — заметила экс-прокурор Крыма.

Отмена моратория на смертную казнь, добавила Поклонская, была бы преждевременным решением. В том числе из-за несовершенства российской системы правосудия.

«Я хочу сказать, что есть судебные ошибки», — сказала она, сославшись на опыт в уголовных делах.

Даже один несправедливый приговор в отношении человека, уточнила «Газета.ru», Поклонская охарактеризовала фразой «это уже много».