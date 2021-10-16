Поклонская напомнила Украине об обязанностях на международной арене после угроз экстрадицией

Угрозы Украины экстрадировать Наталью Поклонскую из Кабо-Верде новый посол России в африканской стране сочла беспочвенными. Она заметила, что у Киева в плане международных отношений есть не только права, но и обязанности.

Поклонская в беседе с сайтом РБК подчеркнула напомнила об ответственности, которую Украина несет в качестве субъекта международных отношений.

«Украина <…> имеет не только права, но и несет обязанности, среди которых обязанность уважать другие страны и действовать в рамках закона», — сказала посол РФ в Кабо-Верде.

Дипломат заметила, что в соответствии с Венской конвенцией во всем мире «с древних времен признают статус дипломатических агентов».

Позицию украинской стороны Поклонская охарактеризовала «публичным пренебрежением» нормами международного права.

После назначения Натальи Поклонской послом РФ в Кабо-Верде на Украине не исключили, что начнут готовить документы на «экстрадицию» дипломата. В украинском МИД, напомнило РИА «Новости», заявили, что уже обратились к властям африканского государства насчет «преступной деятельности» Поклонской. Ее обвинили в государственной измене из-за работы в Крыму.

Обращение Украины подтвердил источник во внешнеполитическом ведомстве Кабо-Верде. По его словам, шансов на экстрадицию российского дипломата нет.