Поклонская поделилась своими впечатлениями от участия в телевизионном шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Она пришла туда в первый раз, чтобы обсудить российско-украинские отношения.

Законодатель заметила, что один из постоянных участников шоу Соловьева украинский политолог Вячеслав Ковтун не пользуется особой популярностью ни в России, ни на Украине.

«Стало очень жаль человека, который просто выполняет роль грелки для Тузика: все рвут его на части, а он терпит. Представьте, какие это адские муки», — написала зампред думского Комитета по международным делам.

В заключение она поблагодарила «настоящих и сильных мужчин» за оказанную поддержку и призналась, что читает себя «русской украинкой».

«И наши страны такие же красивые, как и родившиеся здесь женщины», — подытожила Поклонская.