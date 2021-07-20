Депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась, что не разделяет украинцев и русских. По ее словам, в ней живут обе культуры, передает Daily Storm.

«Я один из примеров, что русские и украинцы — это один народ», — подчеркнула Поклонская.

На примере сериала «Сваты» она показала, как близки культура и быт русских и украинцев. По ее мнению, между жителями обеих стран нет конфликта. Парламентарий пояснила, что «самая главная война и революция происходит» в головах людей, которые руководят Незалежной.