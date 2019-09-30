Поклонный крест в память о строителях Канала имени Москвы освятили в Дубне

Десятиметровый поклонный крест освятили в Дубне. Его установили на въезде в город в память о строителях Канала имени Москвы. Ключевую роль в этом проекте сыграл Юрий Палкин. Он разработал конструкцию, сам выполнил основную часть работы и оплатил материалы.

Источник фото: телеканал «360»

Высота креста — 8 метров, еще два — это основание. Вес равен двум тоннам. Крест установлен на въезде в город, где мимо проезжают тысячи машин.

«Осужденные работали тут, как рабы на галерах, мы свидетельством нашего поклонного креста показываем, что не только холмики и березы вдоль канала будут хранить память, но прежде всего наш поклонный крест, который стоит на въезде в Дубну, который стоит первым свидетелем на нашей паромной переправе», — сказал Павел Мурзич, благочинный церквей Дубненско-Талдомского округа.

Идея установить крест на въезде в город принадлежит прихожанам храма Смоленской иконы Божией матери. Один из них, Юрий Палкин, взял на себя решение этой задачи. Разработал конструкцию, сам выполнил основную часть работы, оплатил материалы. На это ушло три миллиона рублей. Дубненские художники помогли в оформлении креста, а строители — в благоустройстве территории. Сегодня мастер признался, что этот памятник стал главным делом его жизни.

Источник фото: телеканал «360»

«Сделан с любовью. Не только моей к этому памятнику, а с любовью всех тех, кто трудился. Хорошо, что любовь эта сейчас будет передаваться. Это уже будет невидимая работа. Я очень доволен», -поделился Юрий Палкин, житель Дубны.

Дубненская православная община ждала не один, год пока установят поклонный крест. Больше трех ушло только на то, чтобы согласовать земельные документы и выбрать место для него. Еще год на то, чтобы украсить орнаментом панели и собрать воедино все элементы.

«У нас появился крест благодаря трудам большой команды. Это и благочиние, и строители дубненские, и администрация. Крест станет тем местом, где люди смогут помолиться, почтить память, кого с нами нет, особенно событий Великой Отечественной войны и других событий. Ну, и, конечно, мы на этом не останавливаемся с благочинным, двигаемся дальше», — рассказал Максим Данилов, глава Дубны.

Источник фото: телеканал «360»

Этот крест — второй, установленный в память о заключенных, погибших на строительстве канала. Первый — тринадцатиметровый из стали стоит на въезде в Дмитров. Канал строился почти пять лет силами заключенных Дмитлага. Число погибших во время работ до сих пор не известно. Только в больницах врачи зафиксировали смерть 23 тысяч человек. Сюда не входят те, кто погиб или был расстрелян на месте строительства. Дубненцы, которые пришли в этот день на чин освящения, называют момент — историческим, а сам крест — шедевром.

«Нам повезло, что в Дубне появился такой крест. Это замечательное событие. Мы здесь живем на месте, где много было жертв при строительстве канала и очень много погибло политзаключённых. И, мне кажется, это святое место должен посетить каждый житель нашего города», — Светлана Мурашова-Вандровская, жительница г. о. Дубна.

В конце ноября дубненцы во главе с благочинным Дубненско-Талдомского округа совершат паломничество в Иерусалим. Оттуда они вернутся с камнем с горы Голгофа, который планируют положить в основание дубненской голгофы, этого поклонного креста.