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    28 июля 2020, 17:18

    Поклонники посетили могилу Пуговкина накануне годовщины его смерти

    Анастасия Кременчугская

    Корреспондент информационного агентства Nation News накануне 12-й годовщины смерти российского актера Михаила Пуговкина посетил его могилу на Ваганьковском кладбище в Москве.

    Отмечается, что на могилах известных людей крайне редко можно встретить живые цветы, чаще используют искусственные. На Ваганьковском кладбище обычно происходит также. Встретить здесь живые цветы — большая редкость.

    Однако, журналист обнаружил гвоздики и тюльпаны почти на всех могилах знаменитых людей, расположенных на данном кладбище. Не стало исключение и последние пристанище известного актера Михаила Пуговкина. Поклонники разложили живые цветы по всей его могиле. По словам корреспондента, она в принципе выглядит очень аккуратно и ухоженно.

    Напомним, Михаил Иванович длительное время страдал от сахарного диабета и в двухтысячных практически прекратил сниматься в кино. 25 июля 2008 года у известного актера случилось обострение. Умер Михаил Пуговкин у себя дома почти через две недели после того, как ему исполнилось 85 лет.

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