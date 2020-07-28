Поклонники посетили могилу Пуговкина накануне годовщины его смерти

Отмечается, что на могилах известных людей крайне редко можно встретить живые цветы, чаще используют искусственные. На Ваганьковском кладбище обычно происходит также. Встретить здесь живые цветы — большая редкость.

Однако, журналист обнаружил гвоздики и тюльпаны почти на всех могилах знаменитых людей, расположенных на данном кладбище. Не стало исключение и последние пристанище известного актера Михаила Пуговкина. Поклонники разложили живые цветы по всей его могиле. По словам корреспондента, она в принципе выглядит очень аккуратно и ухоженно.

Напомним, Михаил Иванович длительное время страдал от сахарного диабета и в двухтысячных практически прекратил сниматься в кино. 25 июля 2008 года у известного актера случилось обострение. Умер Михаил Пуговкин у себя дома почти через две недели после того, как ему исполнилось 85 лет.