Общество 22 ноября 2023, 19:00 Поклонники певца Shaman собрали средства для нужд военных медиков «Народный фронт»

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Поклонники Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman, передали средства, которые собрали ко дню рождения певца, на сбор «Военным медикам» Народного фронта. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В среду, 22 ноября, Дронову исполнилось 32 года. Специально к его дню рождения фан-группа объявила акцию «Добрые дела чата Shaman» в Telegram-канале поклонников творчества артиста.

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За две недели им удалось собрать 724 тысячи рублей на подарок певцу и объявить об этом накануне на встрече с артистом.

«Акция родилась из желания нашего любимого артиста помогать людям. Мы, поклонники, последовали его примеру, сделав артисту таким образом подарок на день рождения», — рассказала модератор чата Надежда Корпушина.

«Народный фронт»

После фанаты решили направить собранные деньги в Народный фронт. По словам представителя чата при официальном Telegram-канале Shaman Натальи Павловской, сообщество не могло остаться в стороне в сложное для страны время.

«Поэтому мы решили собрать средства на гуманитарные нужды. Выбрали специальный сбор „Военным медикам“ Народного фронта», — добавила она.

Дронова тронула идея фанатов, он поблагодарил их за инициативу и заявил, что тоже внесет свой вклад.

«Народный фронт»

«Учитывая, что сумма хорошая, мне кажется, что надо докрутить. Давайте я еще добавлю, хотя бы до единички. Миллион, будет, мне кажется, красивая сумма», — отметил он.

Поклонники певца признались, что их восхищает деятельность Дронова, который активно занимается благотворительностью: оплачивает поездки на свои концерты семьям из Донбасса, которые мечтают попасть на шоу. Приглашает детей-инвалидов, финансирует гуманитарную помощь. Кроме того, несмотря на опасность, дает бесплатные концерты для бойцов в зоне спецоперации.