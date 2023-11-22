22 ноября 2023, 19:00
Поклонники певца Shaman собрали средства для нужд военных медиков
Поклонники Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman, передали средства, которые собрали ко дню рождения певца, на сбор «Военным медикам» Народного фронта. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
В среду, 22 ноября, Дронову исполнилось 32 года. Специально к его дню рождения фан-группа объявила акцию «Добрые дела чата Shaman» в Telegram-канале поклонников творчества артиста.
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За две недели им удалось собрать 724 тысячи рублей на подарок певцу и объявить об этом накануне на встрече с артистом.
«Акция родилась из желания нашего любимого артиста помогать людям. Мы, поклонники, последовали его примеру, сделав артисту таким образом подарок на день рождения», — рассказала модератор чата Надежда Корпушина.
После фанаты решили направить собранные деньги в Народный фронт. По словам представителя чата при официальном Telegram-канале Shaman Натальи Павловской, сообщество не могло остаться в стороне в сложное для страны время.
«Поэтому мы решили собрать средства на гуманитарные нужды. Выбрали специальный сбор „Военным медикам“ Народного фронта», — добавила она.
Дронова тронула идея фанатов, он поблагодарил их за инициативу и заявил, что тоже внесет свой вклад.
«Учитывая, что сумма хорошая, мне кажется, что надо докрутить. Давайте я еще добавлю, хотя бы до единички. Миллион, будет, мне кажется, красивая сумма», — отметил он.
Поклонники певца признались, что их восхищает деятельность Дронова, который активно занимается благотворительностью: оплачивает поездки на свои концерты семьям из Донбасса, которые мечтают попасть на шоу. Приглашает детей-инвалидов, финансирует гуманитарную помощь. Кроме того, несмотря на опасность, дает бесплатные концерты для бойцов в зоне спецоперации.
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