Поклонники обсуждают новую внешность Даны Борисовой

«Продолжаю тему ухода за собой. Вчера в „Сторис“ вы уже видели, что я сделала перманентный макияж бровей. Это наилучший результат, который был в моей жизни!», — написала Дана Борисова под постом.

Но многие подписчики обратили внимание не на брови, а на губы Борисовой. «Эксперты» по внешности не стесняясь стали высказывать свое мнение в комментариях.

«Боже, что с ней? Что с губами?», «Дана, ты не похожа на себя, что ты сделала с собой?», «Вы уже на Дану не похожи! Скорее всего, кукла надувная, натянутая, все стало некрасиво!», «Губы-осьминоги», «Можно только сожалеть об увиденном», — причитают подписчики.