Поклонники обсуждают комнату сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева
На страничке фан-аккаунта Платона Шепелева-Фриске в Instagram появилась новая публикация, вызвавшая бурное обсуждение пользователей. Об этом сообщило ИА Nation News. Реакция на пост оказалась неоднозначной.
Подписчики активно обсуждают короткое видео, на котором показана комната Платона. «Эксперты» быстро дали оценку жилищу шестилетнего мальчика.
«Комната ни о чем. Холодом веет», — написала одна из подписчиц.
«Не очень. Зачем все заставлять?» — удивилась другая.
«Похожа на пансион», — добавил еще один комментатор.
После смерти Жанны Фриске мальчика воспитывает отец, телеведущий Дмитрий Шепелев. Несмотря на все старания молодого папы, в семье не все гладко: поклонники знают, что отношения с бабушкой и дедом Платона у Дмитрия напряженные. После его интервью Ксении Собчак отец Жанны Фриске пожелал бывшему зятю смерти за его слова.