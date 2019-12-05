Поклонники обсуждают комнату сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева

Подписчики активно обсуждают короткое видео, на котором показана комната Платона. «Эксперты» быстро дали оценку жилищу шестилетнего мальчика.

«Комната ни о чем. Холодом веет», — написала одна из подписчиц.

«Не очень. Зачем все заставлять?» — удивилась другая.

«Похожа на пансион», — добавил еще один комментатор.

После смерти Жанны Фриске мальчика воспитывает отец, телеведущий Дмитрий Шепелев. Несмотря на все старания молодого папы, в семье не все гладко: поклонники знают, что отношения с бабушкой и дедом Платона у Дмитрия напряженные. После его интервью Ксении Собчак отец Жанны Фриске пожелал бывшему зятю смерти за его слова.