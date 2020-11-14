Поклонники несут цветы к Театру Джигарханяна. Видео

Почитатели таланта Армена Джигарханяна начали приносить цветы к зданию Московского драматического театра, которым руководил актер. «360» вел прямую трансляцию с Ломоносовского проспекта.

Армен Борисович Джигарханян умер в ночь на 14 ноября. Перед смертью он несколько лет болел. Ему было 85 лет.

Соболезнования родным и близким актера выразил президент России Владимир Путин. Он назвал смерть Джигарханяна огромной утратой для миллионов россиян и культуры. Прощание с артистом состоится во вторник, 17 ноября. Источник из его окружения рассказал, что, по предварительным данным, актер скончался от остановки сердца, которую спровоцировали болезнь почек и общий отек. Точная причина смерти станет известна только после экспертизы.

«360» вспомнил самые яркие роли Джигарханяна в кино.