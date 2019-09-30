Поклонники нашли у Водонаевой третью ногу на фото
Неудачный снимок стал поводом для издевок над Аленой Водонаевой. У бывшей участницы «Дома-2» нашли третью ногу. После этого ей предложили уволить ответственного за фотошоп и предположили, что всему виной радиация.
Новые фотографии Водонаева опубликовала в своем Instagram. На одной из них телеведущая лежит на ступенях в коротком платье, закинув ногу на ногу. Под левым коленом многие подписчики увидели нечто, похожее на третью ногу.
«Алена, на первой фотке три ноги, фотограф — профан», — поспешили сообщить пользователи.
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Кто-то предположил, что в кадр попала вовсе не нога, а рука. Водонаева, добавили в Сети, просто решила почесать пятку.
«Две хорошо, а три лучше», — выразили уверенность подписчики. «Радиация?» — задались вопросом другие.
«Плечи широченные как у Шварценеггера. Зато носик сделали кукольный. Наймите других фотошоперов. Эти уж больно стремно снимки обрабатывают», — заключили в комментариях.