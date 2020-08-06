Поклонники Ефремова встретили его у суда криками «Невиновен»

Ефремов вместе с судебными приставами поехал в Пресненский суд Москвы на второе слушание по существу дела о смертельном ДТП, которое он устроил в центре Москвы. Пока артист подходил к машине ФСИН, он игнорировал все вопросы журналистов о самочувствии и деталях своих показаний. После этого Ефремов молча сел в машину.

У здания суда актера ждала толпа из представителей СМИ и группа фанатов. Поклонники проводили артиста до дверей криками «Невиновен».

Накануне в Пресненском суде Москвы прошло первое заседание по существу дела о смертельном ДТП с участием артиста. В ходе него Ефремов заявил, что не может признать свою вину, поскольку вообще не помнит детали того вечера. Судья также выслушал показания сотрудника ДПС, который присутствовал на месте аварии и слышал, как актер много раз каялся и говорил: «Что же я натворил».

Ефремова защищает адвокат Эльман Пашаев. Адвокат Александр Островский считает, что поведение Пашаева только ухудшает ситуацию и настраивает суд против актера. Он полагает, что артист стал «жертвой» своего защитника.