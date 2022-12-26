Общество 26 декабря 2022, 15:56 Покинувшим страну россиянам запретят работать в режиме самозанятых Новый закон обяжет покинувших страну россиян платить повышенный налог на самозанятость

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Уехавшим из России самозанятым и индивидуальным предпринимателям хотят повысить налоги. Об этом заявил замглавы «Единой России» Андрей Исаев, сообщил Telegram-канал Baza.

Работа над соответствующими поправками в законодательстве уже проводится. По словам Исаева, чиновников не устраивает, что покинувшие страну самозанятые продолжают платить налоги в упрощенном режиме — 4-6% от общего дохода.

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По его мнению, те, кто отсутствует в России более полугода, должны переоформить трудовые договоры вместо договоров ГПХ или зарегистрироваться как ИП. При этом подразумевается, что налоговая ставка для нерезидентов должна быть равна 30%.

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Поправки к Налоговому кодексу внесут в Госдуму уже в начале 2023 года. В это же время депутаты рассмотрят еще один документ, запрещающий покинувшим Россию гражданам заниматься деятельностью, связанной с безопасностью страны.