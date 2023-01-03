Общество 03 января 2023, 19:48 Покинувших Россию IT-специалистов сочли важным звеном в экосистеме страны Глава «Цифровой экономики» Плуготаренко: уехавших IT-специалистов нельзя дискриминировать РИА «Новости»

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Cпециалистов IT-сферы, которые покинули Россию, нельзя дискриминировать, их важно сохранять в экосистеме страны. Об этом заявил глава АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко «Российской газете».

«Я абсолютно убежден в том, что уехавших нужно всячески сохранять в нашей экосистеме. Их ни в коем случае нельзя красить в какие-то предательские цвета, никоим образом нельзя дискриминировать», — отметил Плуготаренко.

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Он подчеркнул, что если государственные органы будут клеймить IT-специалистов штампом в паспорте или придумают «какую-то дыбу», то это будет неудачный тренд и неуважение.

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Ранее глава Минцифры Максут Шадаев назвал запрет удаленной работы для уехавших из России IТ-специалистов преждевременным. Он оценил потери покинувших Россию зарубежных компаний в 700 миллиардов рублей.

Шадаев также заявлял о 100 тысячах уехавших из России IT-специалистов в 2022 году.