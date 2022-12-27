Общество 27 декабря 2022, 22:15 Покинувших Россию предложили признать иноагентами Депутат Госдумы Брыкин призвал покинувших Россию граждан признать иноагентами РИА «Новости»

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Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин в своем Telegram-канале сообщил, что хочет стать инициатором законопроекта о признании иностранными агентами всех, кто покинул Россию после начала спецоперации ВС РФ на Украине.

По его словам, в момент, когда вся страна объединилась на фоне происходящих событий и встала на борьбу с «нацистской нечистью и мракобесием», появились те, кто сбежал. При этом многие из них продолжают зарабатывать деньги в России. Брыкин считает, что это вытягивание средств из отечественной экономики.

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«Для себя я принял четкое решение — буду инициировать закон о признании этих паразитов иноагентами! Надеюсь, что путь обратно им будет заказан», — написал парламентарий.

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Он считает, что россияне не должны терпеть такого отношения со стороны сбежавших. Ранее председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что в 2023 году будет создана специальная рабочая группа по СВО. Она будет разбираться в вопросах помощи ветеранам, раненым, инвалидам.