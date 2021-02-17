Покинувшие Россию учёные начали возвращаться в страну

Ранее уехавшие из России специалисты постепенно возвращаются в страну. Об этом рассказал РИА «Новости» председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

По его словам, в основном обратно в Россию переезжают специалисты, ранее уехавшие в страны Европы и Соединенные Штаты.

«А покупают наши стартапы в Китае и Европе, хотя есть и другие примеры. Кстати, очень активна Юго-Восточная Азия, сингапурский хаб. При этом, когда происходит покупка наших стартапов из-за рубежа, мы всегда нацеливаем их на то, чтобы сами команды оставались в России, чтобы для них открывались возможности как в нашей стране, так и на иностранных рынках», — рассказал Дворкович.

Фонд «Сколково», как подчеркнул Дворкович, не ограничивает участие зарубежных компаний и инвесторов в проектах. Кроме того Фонд уделяет большое внимание сотрудничеству с зарубежными партнерами и поддержке экспорта.

Крупнейшее направление, позволяющее привлекать зарубежных или бывших российских специалистов на отечественный рынок — это университет Сколтех, отметил собеседник агентства. По его словам, там 40% профессоров зарубежные, из остальных 60% половина вернулась в Россию из-за рубежа, 20% студентов — иностранные.

Средняя заработная плата в России за 2020 год возросла на 6% по сравнению с предыдущим годом. При этом вопрос о поиске работы с высокой заработной платой остается как никогда актуален. На сегодняшний день самыми высокими зарплатами может похвастаться нефтегазовая отрасль. Следом идет сфера добычи металлических руд. Тройку лидеров замыкает сфера финансовых и страховых услуг.