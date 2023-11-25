Общество 25 ноября 2023, 18:59 Покинувшая Россию основательница сети «Андерсон» пригрозила расправой журналистке Уехавшая из России Татулова пригрозила расправой журналистке РБК Захаровой РИА «Новости»

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Журналистка РБК Анна Захарова сообщила, что получила угрозы со стороны бывшей владелицы сети кафе «Андерсон» Анастасии Татуловой. Об этом она написала на своей странице во «ВКонтакте».

«По следам продажи сети кафе „Андерсон“ я написала статью. Бывшему владельцу бренда Анастасии Татуловой в моем тексте не понравились некоторые формулировки. Она мне позвонила и потребовала его править, иначе „я тебя придушу“», — рассказала Захарова.

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В понедельник, 20 ноября, ретейлер «Вкусвилл» объявил о выкупе ключевых активов и бренда сети «Андерсон». Рестораны останутся отдельным проектом в составе ретейлера с собственным управлением.

Сотрудники Федеральной налоговой службы и министерства внутренних дел начали проверочные мероприятия в сети «Андерсон» в Москве и Подмосковье. В ведомствах уточняли, что это налоговые проверки, уголовного дела нет.

Сама Татулова, отвечая на сообщения подписчиков в Telegram-канале, рассказала, что переехала на постоянное место жительство в Португалию, писало Ura.ru.